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Бизнес

Правительство РФ предоставит нижегородским предприятиям автопрома 900 млн рублей

24 сентября 2018 14:23  [589] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство РФ предоставит автопромышленным предприятиям Нижегородской области 872 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Эти средства предоставляются в качестве субсидий как победителям конкурсного отбора совместных кластерных проектов в министерстве промышленности и торговли РФ.

Один из проектов, который победил в конкурсе, является кластер, где планируется создать производство автомобильных компонентов по технологии SpraySkin, RRIM с усиливающей добавкой, PDCPD, LFI, SCS.

Инициатором этого проекта является ООО "ЗАК "Автокомпонент", участниками кластера выступают ООО "АЗ "ГАЗ" и ООО "ПАЗ".

Второй кластер предусматривает развитие линейки цельнометаллических фургонов российского производства. Этот проект инициировало ООО "Нижпромпласт" и ООО "АЗ "ГАЗ".

Еще один кластер предполагает создание конструкций и производства автоматических трансмиссий для дорожных и внедорожных транспортных средств, полной массой 6,5-14 тонн". Инициатором проекта выступает ООО "АЗ "ГАЗ", участником кластера станет ООО "ПАЗ".

Глава региона Глеб Никитин отметил, что выделение субсидий - это подтверждение успешности промышленного кластера Нижегородской области.

"Благодаря активной поддержке со стороны правительства Нижегородской области и высокому уровню подготовки заявок комиссия высоко оценила три совместных проекта кластера в целях импортозамещения, отметив также высокий потенциал проектов в плане экспорта. Промышленный кластер Нижегородской области показал свою успешность", - сказал Глеб Никитин.

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