"Уверен, что участники Рождественских Чтений найдут новые пути развития молодого поколения", - Евгений Лебедев Общество

Митрополит Георгий, Меркурий и Евгений Лебедев Фото: пресс-служба Законодательного собрания

"Уверен, что участники 27-х Рождественских Чтений найдут новые пути развития молодого поколения", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев по итогам прошедшего мероприятия.

Региональный этап XXVII Международных Рождественских образовательных чтений на тему "Молодежь: свобода и ответственность" состоялся в Заксобрании 24 сентября. В мероприятии приняли участие Евгений Лебедев, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

По инициативе Русской Православной церкви уже на протяжении почти трех десятилетий проходят Международные Рождественские образовательные чтения, которые стали дискуссионной площадкой для заинтересованного обсуждения различных идей, подходов, оценок и методологий применительно к сферам народного образования, педагогической науки и практики. В 2018 году образовательные чтения посвящены вопросу духовно-нравственного развития подрастающего поколения.

В своем приветственном слове Евгений Лебедев отметил, что депутаты Закобрания вместе с представителями духовенства принимают активное участие во множестве образовательных, воспитательных, культурных проектов, призванных укрепить духовное здоровье молодого поколения. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет при Законодательном собрании работает Молодежный парламент, где ребята занимаются вопросами совершенствования законодательства.

"В частности, в прошлом году молодые парламентарии разработали поправки к закону области "О патриотическом воспитании граждан", предлагая уделить особое внимание именно духовному аспекту. С 2013 года Молодежный парламент реализует уже ставший популярным проект "Александр Невский - Слава, Дух и Имя России". Его участники создали и разместили в интернете более 4 тысяч различных работ, они проводили патриотические акции и мероприятия", - сказал Евгений Лебедев.

"Сегодня перед нами стоит большая задача - формирование системы воспитания и социализация молодежи. Новое поколение россиян должно вырасти деятельно-волевым, здоровым и трудолюбивым, готовым и умеющим сознательно регулировать свое поведение, проявлять целеустремленность, настойчивость и самообладание. Уверен, что участники 27-х Рождественских Чтений, обсуждающие тему "Молодежь: свобода и ответственность", смогут найти новые пути развития молодого поколения. Обеспечить общее социальное благополучие возможно только в соработничестве, объединив интересы молодежи, общественности, государства, выстроив правильные приоритеты", - отметил спикер нижегородского парламента.

"Рождественские чтения - это очень важный формат. Он позволяет в одном конкретном регионе в рамках федерального округа обсудить актуальные проблемы. И чем больше внимания мы будем уделять заданной теме на местах, тем более результативной будет наша работа. Рождественские встречи побуждают осмыслить результаты нашей деятельности, понять, насколько эффективно мы работаем с молодежью, слышат ли нас молодые люди, и понимаем ли мы их", - добавил митрополит Меркурий.

"Молодые люди должны стать настоящими гражданами своего Отечества и своей земли, чтобы не потерять ее в будущем. У них должны сформироваться понятия свободы, ответственности за свою Родину. Поэтому такие встречи в рамках парламентской работы имеют огромное значение. Мы совместно с депутатами обмениваемся мнениями по проблемным вопросам, эти соборные труды приносят хорошие плоды", - сказал митрополит Георгий.

СПРАВКА:

Международные Рождественские образовательные чтения - церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.

Форум проводится в Москве в начале года под почетным председательством Патриарха Московского и всея Руси и собирает более пяти тысяч участников. Организатор - Синодальный отдел религиозного образования и катехизации. Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году. В число важнейших задач чтений входят развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и государства в области образования. Международному этапу Рождественских чтений предшествует региональный этап.