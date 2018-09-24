Нижегородский ПСО "Волонтер" опроверг информацию о найденных в лесу вещах пропавшей Маши Ложкаревой Происшествия

ПСО Волонтер Фото: группа ПСО "Волонтер" в соцсети

Поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" опроверг информацию о найденных в лесу Кстовского района Нижегородской области вещах пропавшей 1 августа 13-летней Маши Ложкаревой. Об этом сообщил координатор поисково-спасательного отряда Сергей Шухрин.

Он пояснил, что поисковики нашли в лесополосе очки, но это были очки не Маши Ложкаревой.

Таким образом Сергей Шухрин прокомментировал появившуюся в ряде СМИ новость о том, что в лесополосе Кстовского района в прошедшие выходные якобы нашлись вещи Маши Ложкаревой.

Координатор "Волонтера" добавил, что поиск девочки продолжается и отряду по прежнему требуются добровольцы.

Напомним, что 13-летняя Маша Ложкарева 1 августа уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок Кстовского района и после этого не выходила на связь.

Напомним также, что сейчас в Нижегородской области продолжаются поиски 9-летней Маши Люлиной, пропавшей 20 августа текущего года в Богородске.