Нижегородские юнги завоевали две золотые медали на V Международной выставке юных изобретателей в Индонезии Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Нижегородские юнги завоевали две золотые медали и Гран-при на V Международной выставке юных изобретателей Inernational Young Inventors Award (IYIA 2018) на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 24 сентября 2018 года.

Работы Александра Дудкова и Владимира Крупы признаны лучшими среди 300 юных инженеров из 15 стран. Российская делегация была представлена проектами 17 юных инженеров.

По итогам конкурсной программы роботизированное энергоэффективное беспилотное судно с навигационной системой для дальнего мониторинга "Парус-крыло" и проект "Экобот" воспитанников Нижегородского детского речного пароходства признаны одними из самых инновационных проектов.