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Общество

Нижегородские юнги завоевали две золотые медали на V Международной выставке юных изобретателей в Индонезии

24 сентября 2018 16:27  [95] Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Нижегородские юнги завоевали две золотые медали и Гран-при на V Международной выставке юных изобретателей Inernational Young Inventors Award (IYIA 2018) на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 24 сентября 2018 года.

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