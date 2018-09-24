Нижегородские юнги завоевали две золотые медали на V Международной выставке юных изобретателей в Индонезии

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Нижегородские юнги завоевали две золотые медали и Гран-при на V Международной выставке юных изобретателей Inernational Young Inventors Award (IYIA 2018) на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 24 сентября 2018 года.
Работы Александра Дудкова и Владимира Крупы признаны лучшими среди 300 юных инженеров из 15 стран. Российская делегация была представлена проектами 17 юных инженеров.
По итогам конкурсной программы роботизированное энергоэффективное беспилотное судно с навигационной системой для дальнего мониторинга "Парус-крыло" и проект "Экобот" воспитанников Нижегородского детского речного пароходства признаны одними из самых инновационных проектов.
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