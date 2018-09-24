Житель Дзержинска избив соседа, скинул тело в котлован с водой, а потом спрятал в лесу, - СК Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жителя Дзержинска Нижегородской области подозревают в убийстве соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следователи полагают, что днем 17 сентября 2018 года в коммунальной квартире в доме на ул.Молодежной в Дзержинске соседи-мужчины распивали спиртные напитки. В ходе бытовой ссоры один мужчина сосед избил своего 55-летнего соседа, а затем вывез его в багажнике арендованного автомобиля на Заревский котлован, где вновь избил. Затем он сбросил потерпевшего в котлован, заполненный водой.

19 сентября подозреваемый с товарищем приехали на место преступления, достали из воды тело погибшего, погрузили его в багажник машины и отвезли в лесополосу, где спрятали труп в пожарном разрыве.

Правоохранители приступили к поискам погибшего соседа после того, как в полицию поступило заявление о пропаже от его сожительницы.

20 сентября следователи установили, что пропавший без вести мужчина стал жертвой преступления и задержали подозреваемого. Он сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Установлено, что ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Второму 55-летнему мужчине, подозреваемому в укрывательстве (ст. 316 УК РФ) также будет предъявлено обвинение.