Движение транспорта в районе Московского вокзала Нижнего Новгорода будет ограничено из-за строительно-монтажных работ Общество

Движение транспорта в районе Московского вокзала Нижнего Новгорода будет ограничено из-за строительно-монтажных работ с 25 сентября. Об изменениях сообщили в пресс-службе администрации города 24 сентября 2018 года.

В связи с производством строительно-монтажных работ с 04:00 25 сентября до 23:00 7 октября 2018 года временно меняется схема движения общественного транспорта.

Движение автобусов маршрутов №№7, 66, 67, 86, Т-113, Т-138, следующих от улицы Июльских дней в направлении площади Революции, будет организовано по улицам Интернациональной, Приокской, Коммунистической, Прокофьева, площади Революции и далее - по маршрутам. В обратном направлении - без изменений.

Движение автобусов маршрутов №№13, 87, Т-40, следующих от улицы Июльских дней в направлении улицы Литвинова, будет организовано по улицам Интернациональной, Приокской, Коммунистической, Прокофьева, Литвинова и далее - по маршрутам. В обратном направлении - без изменений.

Движение автобусов маршрута №48, следующих от улицы Долгополова в направлении площади Революции, будет организовано по улицам Июльских дней, Интернациональной, Приокской, Коммунистической, Прокофьева, площади Революции и далее - по маршруту. В обратном направлении - без изменений.

Движение автобусов маршрутов №№26, 34, 43, 50, 61, 74, 91, Т-3, следующих от улицы Долгополова в направлении улицы Литвинова, будет организовано по улицам Июльских дней, Интернациональной, Приокской, Коммунистической, Прокофьева, Литвинова и далее - по маршрутам. В обратном направлении движение - без изменений.

Для автобусов маршрутов №№7, 13, 26, 34, 43, 48, 50, 61, 66, 67, 74, 86, 87, 91, Т-3, Т-40, Т-113, Т-138, следующих в направлении улицы Прокофьева, будут введены временные остановки в местах действующих остановочных пунктов "Завод имени Попова", "Улица Интернациональная", "Цирк".

Начальный остановочный пункт автобусов маршрутов №№ 26, 34, 43, 48, 50, 61, 74, 91, Т-3 будет организован в месте действующего остановочного пункта "Улица Григорьева".

Кроме того, с 8-16 октября движение автобусов маршрута №19, следующих от улицы Июльских дней в направлении улицы Советской, будет организовано по улице Литвинова и далее - по маршруту. В обратном направлении - по площади Революции, улицам Прокофьева, Долгополова, Июльских дней и далее - по маршруту.