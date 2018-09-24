Экспресс-тестирование на ВИЧ хотят сделать регулярным в Нижегородской области Общество

Мобильные пункты акции Тест на ВИЧ: Экспедиция

Экспресс-тестирование на ВИЧ хотят сделать регулярным в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информацию о регулярных выездах в районы для тестирования на этот вид заболевания озвучил и.о.заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Шевченко в рамках закрытия регионального этапа акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция".

Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ реализует министерство здравоохранения РФ в партнерстве с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) проводит с июня по ноябрь в 30 регионах России. В Нижегородской области акция проходит с 22 по 25 сентября. Проверить свой ВИЧ-статус все желающие могут в Нижнем Новгороде и Арзамасе, Дзержинске и Кстове.

За два дня работы экспедиции в регионе экспресс-тестирование прошли уже более 1 тысячи человек.

"Мы должны отметить высокий уровень организации, который показали все, в том числе, и правительство Нижегородской области. Я думаю, что опыт экспресс-экспедиции "Тест на ВИЧ" мы будем тиражировать, выезжая с определенной периодичностью во все районы региона", - сказал Сергей Шевченко.

СПРАВКА:

Мобильные пункты акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" проследуют от Камчатки до Калининграда и сделают остановки в 120 городах. Любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

На сегодняшний день акция завершилась в 87 городах 21 региона. Протестировано более 28 тысяч человек.