Нижегородские власти рассчитывают на создание в регионе научного центра мирового уровня Общество

Совещание президента РАН Александра Сергеева Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородские власти рассчитывают на создание в регионе научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня поручил создать в стране к 2024 году президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в указе президента определяющем национальные цели развития страны.

Данный вопрос обсуждался 24 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде на совещании президента РАН Александра Сергеева с представителями нижегородских ВУЗов, научных институтов и промышленных предприятий. Главной темой совещания стали возможности участия Нижегородской области в национальном проекте "Наука".

"Мы приложим максимум усилий для того, чтобы один из научно-образовательных центров появился именно здесь", - сказал глава региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что Нижегородская область "идеально подходит для реализации такой задачи", поскольку в регионе есть очень сильные ВУЗы, академические научные институты и мощные высокотехнологичные предприятия.

"Сотрудничество по многим направлениям уже ведется, остается оформить все это в единую структуру. Постараемся насытить наш проект максимальным количеством конкретных идей", - добавил глава региона.