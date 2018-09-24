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Общество

Нижегородские власти рассчитывают на создание в регионе научного центра мирового уровня

24 сентября 2018 18:24  [84] Общество
Совещание президента РАН Александра Сергеева

Совещание президента РАН Александра Сергеева

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородские власти рассчитывают на создание в регионе научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня поручил создать в стране к 2024 году президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в указе президента определяющем национальные цели развития страны.

Данный вопрос обсуждался 24 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде на совещании президента РАН Александра Сергеева с представителями нижегородских ВУЗов, научных институтов и промышленных предприятий. Главной темой совещания стали возможности участия Нижегородской области в национальном проекте "Наука".

"Мы приложим максимум усилий для того, чтобы один из научно-образовательных центров появился именно здесь", - сказал глава региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что Нижегородская область "идеально подходит для реализации такой задачи", поскольку в регионе есть очень сильные ВУЗы, академические научные институты и мощные высокотехнологичные предприятия.

"Сотрудничество по многим направлениям уже ведется, остается оформить все это в единую структуру. Постараемся насытить наш проект максимальным количеством конкретных идей", - добавил глава региона.

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Теги:
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