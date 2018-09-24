"Т Плюс" направила более 27 тысяч квитанций на оплату пени должникам в Дзержинске и Кстове Нижегородской области Общество

Более 27 тысяч квитанций на оплату пени за просрочку платежей получат должники за отопление и горячую воду Дзержинска и Кстова в сентябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс" 25 сентября.

В рамках информационной кампании "Внимание: должник!" Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс и Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ) напоминают недобросовестным клиентам о необходимости оплатить долги и пени, чтобы избежать направления документов в суд.

"О наличии у наших клиентов задолженности за отопление и горячую воду мы ежемесячно информируем их в графе "Общий долг, справочно" в квитанции ЕРКЦ. И чем "старше" долг, тем больше пени", - отметил директор филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Как напоминают в пресс-службе компании, с 2016 года в Российской Федерации действует следующая схема расчета и начисления пени: с 31-го по 90-й день платежа размер пени составляет 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки; с 91-го дня пени возрастают до 1/130 от ставки рефинансирования.

Отмечается также, что в отношении граждан, которые не предпринимают никаких действий по оплате долга, компания ведет масштабную судебную работу. При этом применяется упрощенная система судопроизводства без вызова сторон на судебное заседание. "Настоятельно рекомендуем жителям, имеющим долги за отопление и горячую воду, оперативно решить вопрос с погашением задолженности, чтобы в дальнейшем не оказаться заложниками ситуации, когда деньги принудительно списываются с их счетов, а в дверь уже звонят судебные приставы", - подчеркнул Александр Бобров.