Два дачных дома сгорели в Богородском районе Нижегородской области 24 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два дачных дома сгорели в Богородском районе Нижегородской области 24 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в деревне Шарголи поступило в 08:27. В результате сгорели два дачных дома на общей площади 172 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 12 человек личного состава и пять единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало так же нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.