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Два дачных дома сгорели в Богородском районе Нижегородской области 24 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, сообщение о пожаре в деревне Шарголи поступило в 08:27. В результате сгорели два дачных дома на общей площади 172 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 12 человек личного состава и пять единиц техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало так же нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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