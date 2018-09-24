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Общество

Остановка транспорта будет ограничена на Бурнаковском проезде в Нижнем Новгороде с 15 октября

25 сентября 2018 10:45  [224] Общество

Фото: ЦОДД

Остановка транспорта будет ограничена на Бурнаковском проезде в Нижнем Новгороде с 15 октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте МКУ "Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода".

Согласно информации, с 15 октября на Бурнаковском проезде напротив дома №16, где расположен приют для животных организации "Сострадание-НН", планируется ввести ограничение остановки личного транспорта. В этом месте будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор".

Как сообщается на сайте ЦОДД, такая мера вводится для обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта.

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