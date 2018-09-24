Спикер ЗС НО Евгений Лебедев встретился с правнуком директора первого среди губернских кадетских корпусов Общество

Евгений Лебедев с Борисом Жилинским (в центре) Фото: пресс-служба Законодательного собрания

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев встретился с Борисом Жилинским - правнуком директора первого среди губернских кадетских корпусов (графа Аракчеева кадетского корпус), основанного в 1834 году. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Борис Жилинский является правнуком Леонида Паулиновича Войшин-Мурдас-Жилинского, который занимал должность директора с 1906 по 1918 годы. Он был последним директором этого учебного заведения и весь свой педагогический талант использовал для того, чтобы превратить корпус в одно из лучших военно-учебных заведений России. При Жилинском в корпусе сложился сильный преподавательский коллектив. Многие из них потом стали первыми профессорами и преподавателями Нижегородского университета.

После революции директор остался в России и проживал в Нижнем Новгороде. Состоял на службе в Нижегородской пехотной школе в качестве приватного преподавателя военной топографии, преподавал в полковых школах, на временных инструкторских курсах, а также в педагогическом институте и Всеобуче.

Борис Жилинский вместе со спикером регионального парламента осмотрели экспозицию музея Законодательного собрания. Руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов рассказал о фактах из истории здания и времени руководства Леонида Паулиновича.

В свою очередь, Евгений Лебедев продемонстрировал исторический документ с собственноручной подписью – послужной список Войшин-Мурдас-Жилинского - и вручил копию потомку.

"Традиции, присущие прошлому веку, продолжают существовать. В стенах Законодательного собрания проходят различные патриотические мероприятия, школьники приходят сюда, чтобы познакомиться с историей своей региона. Буквально недавно была организована выставка "Алтарь Отечества", сегодня размещены фотографии Максима Горького. Леонид Паулинович внес значительный вклад в поддержку и сохранение статуса Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса – в разные исторические периоды страны учебное заведение оставалось одним из лучших", - подчеркнул Евгений Лебедев.

"Мне очень приятно, что дело моего прадеда в определенной степени живет. И те усилия, которые он прилагал к обучению молодых ребят, не забыто. В Нижнем Новгороде я был лишь пару раз, но вот в здании бывшего кадетского корпуса - впервые. Здорово, что здесь до сих пор бережно хранится память и поддерживаются традициии", - сказал Борис Жилинский.

Перед гостями мероприятия выступили юные воспитанники общеобразовательной организации "Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус". Они продемонстрировали элементы строевой подготовки в добрых традициях начала прошлого века, а также прочитали стихи собственного сочинения. Ведь Леонид Паулинович большое внимание уделял и внеучебной работе - при его руководстве выходил журнал "Кадетская мысль", на страницах которого публиковались литературные произведения кадетов.

СПРАВКА:

Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус - военно-учебное заведение Российской Империи, первый среди губернских кадетских корпусов, созданных по инициативе Николая I.

В настоящее время в здании, где располагался кадетский корпус, находится Законодательное собрание Нижегородской области.