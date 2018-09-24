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Общество

Нижегородский водоканал предупреждает о блокировке водоснабжения в случае обнаружения незаконной врезки

25 сентября 2018 14:24  [97] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский водоканал предупреждает о блокировке водоснабжения в случае обнаружения незаконной врезки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что за два года Водоканал выявил более 600 незаконных врезок в сети холодного водоснабжения и водоотведения Нижнего Новгорода.

После обнаружения такой врезки к нарушителю, нелегально пользующемуся, например, холодным водоснабжением, приходят инспекторы водоканала и закрывают ввод. Собственнику помещения при этом выносится предупреждение, выставляется счет за самовольное потребление ресурса и дается время для оформления сетей водоснабжения и заключения договора с Нижегородским водоканалом.

"Если мирные способы не помогают, и нарушитель не идет на контакт, приходится принимать более жесткие меры", - отметили в компании.

Директор по работе с абонентами Александр Татаринов рассказывает, что к нарушителю выезжает инспектор в сопровождении бригады водопроводчиков.

"Задвижка на незаконной врезке закрывается, и на нее устанавливается пломба. Если в дальнейшем, при проверке колодца будет обнаружено, что пломба повреждена, а незаконное водоснабжение восстановлено, то водопровод нарушителя отглушается, после чего водопотребление становится невозможным", - говорит он.

После отключения водоснабжения незаконному потребителю дополнительно направляется счет на возмещение затрат Нижегородского водоканала на проведение работ по отключению. Расчет самовольно потребленного ресурса в период незаконного пользования водой проводится исходя из пропускной способности подключенной трубы и круглосуточного потребления.

Водоснабжение и водоотведение в доме нарушителя может быть восстановлено только законным путем. После отключения собственнику помещения необходимо обратиться в Нижегородский водоканал и получить технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. "Если технические условия строительства водопровода соблюдены, собственник может оформить договор на водоснабжение объекта", - говорит Александр Татаринов.

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