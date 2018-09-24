Уголовное дело возбудили из-за технически неисправных аттракционов в нижегородском парке "Швейцария" Происшествия

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Уголовное дело возбудили в отношении одного из руководителей нижегородского парка "Швейцария", в котором эксплуатировали технически неисправные аттракционы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следователи полагают, что аттракционы, эксплуатировались с существенными техническими неисправностями, которые представляли угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В прокуратуре добавили, что нарушения выявили специалисты промышленной безопасности в апреле текущего года, то есть до ввода аттракционов в эксплуатацию. Руководителям парка поручили устранить неисправности, однако через два месяца, после проверки, оказалось, что аттракционы работают с нарушениями.

В поношении руководителя, отечественного за безопасную работу аттракционов, возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" (ч. 1 ст.238 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.