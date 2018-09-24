Активисты "Единой России" провели антиалкогольный рейд в Нижнем Новгороде Общество

Антиалкогольный рейд Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Активисты "Единой России" провели антиалкогольный рейд в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Рейд состоялся в ночь с 24 на 25 сентября. Активисты партийного проекта "Народный контроль" участвовали в рейде по пресечению торговли алкоголем после 22:00 совместно с представителями администрации Советского района и сотрудниками МВД.

В ходе рейда были проверены магазины, в которых, по полученным сообщениям от граждан, торговля алкоголем осуществлялась в запрещенное законом время.

Как отметил региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Роман Танчук, цель проверочных мероприятий - пресечение незаконной продажи алкогольной продукции, а также профилактика нарушений законодательства в данной сфере.

"Отдельные недобросовестные продавцы и предприниматели в погоне за выручкой сознательно нарушают закон, реализуя алкоголь ночью. Имеются все основания полагать, что продаваемый в запрещенное время алкоголь имеет признаки фальсификата, потому что его в это время уже не фиксируют в системе ЕГАИС. Но еще большее возмущение вызывают сообщения граждан о продаже алкоголя несовершеннолетним", - подчеркнул координатор партийного проекта.

В ходе рейда в двух магазинах на улицах Панина и Бекетова были зафиксированы случаи незаконной продажи алкоголя после 22:00 часов. На продавцов обеих торговых точек сотрудниками правоохранительных органов составлены административные протоколы.

Член регионального общественного совета проекта "Народный контроль" Александр Поляков сообщил, что за нарушение запрета на продажу спиртного предусмотрены штрафные санкции: физическому лицу в размере от 2 до 5 тысяч рублей, должностному лицу – от 10 до 15 тысяч рублей.

"Обычно все продавцы говорят, что продажа алкоголя ночью - это их личная инициатива, чтобы получить штраф как физическому лицу и отделаться минимальным наказанием. Поэтому будет проведена проверка, и в случае установления причастности к правонарушениям владельцев магазинов, они также будут привлечены к ответственности", - пояснил Александр Поляков.

В рамках реализации федерального партийного проекта "Народный контроль" на территории Нижегородской области активисты "Единой России" регулярно участвуют в подобных рейдах.