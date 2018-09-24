Почти 80 млн рублей потратят на ремонт дорог Дзержинска Нижегородской области до лета 2019 года Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Почти 80 млн рублей потратят на ремонт дорог Дзержинска Нижегородской области до лета 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава администрации города Виктор Нестеров предупредил, что власти не допустят ремонта дорог в дождливую погоду.

"Работы, которые требуют сухой погоды, в дождь вестись не должны. Мы будем жестко это контролировать", - сказал Виктор Нестеров.

Как сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска, генеральным подрядчиком является ООО фирма "Магистраль". Общая стоимость всех ремонтных работ, которые запланированы на осень 2018 года и весну 2019 года, составляет 77,38 млн рублей, при этом 69,65 млн рублей составляют средства областного бюджета, еще почти 7,74 млн рублей - это объем софинансирования со стороны бюджета Дзержинска. Денежные средства будут выделяться с разбивкой равными долями в 2018 и 2019 годах.

Весь объем работ разбит на два этапа. Первый этап, в рамках которого будет выполнен основной объем, стартовал в конце августа и продлится до первых чисел ноября.

Уже завершен ремонт ул. Ленинградской (от пр. Свердлова до ул. Лермонтова) и участка ул. Лермонтова (в районе ДК им. Свердлова). Здесь выполнены работы по фрезеровке, демонтажу трамвайного переезда в районе поворота с пр. Свердлова, укладке асфальта.

Завершилась замена бортового камня на ул. Кирова, необходимо лишь провести заделку шва между бордюром и проезжей частью.

На ул. Терешковой и ул. Пушкинской (от ул. Удриса до бульвара Химиков) запланирован ремонт дорожного полотна и подготовка дорожных карманов на остановках общественного транспорта. В настоящее время в этом районе организованы работы по фрезеровке проезжей части и поднятию уровня колодцев. Впереди еще установка бортового камня и укладка нижнего (выравнивающего) слоя асфальтобетона.

Масштабные работы развернуты на пр. Ленина. В рамках контракта здесь предусмотрена установка бордюрного камня и разбивка газонов на бывших трамвайных путях, а также демонтаж и асфальтировка бывших трамвайных переездов на пр. Ленина (от пл. Дзержинского до ул. Ситнова). Уже установлен бордюрный камень, демонтированы и заасфальтированы переезды на перекрестках пр. Ленина с ул. Гагарина, бул. Мира, ул. Пожарского, ул. Ситнова. На пересечении пр. Ленина с ул. Грибоедова в настоящее время идет демонтаж трамвайного переезда и подготовка к укладке асфальта, которая завершится на текущей неделе. Аналогичные работы предстоят и на перекрестке с ул. Гайдара.

Следует отметить, что в этом году в рамках ремонтной кампании была проведена асфальтировка всех пешеходных переходов на пр. Ленина на участке от пл. Дзержинского до ул. Ситнова, а также был обустроен новый пешеходный переход на пр. Ленина в районе дома №13.

Подготовительные работы проведены на пр. Дзержинского (здесь запланирован капитальный ремонт дорожного полотна, заездных карманов и установка бортового камня) и в проезде между пр. Циолковского и бул. Космонавтов.

В случае благоприятных погодных условий на текущей неделе должны стартовать работы по капитальному ремонту ул. Галкина (от пр. Ленинского комсомола до проезда ул. Галкина – ул. Строителей) и ремонту дорожного полотна ул. Бутлерова (от ул. Гагарина до ул. Грибоедова).

На весну 2019 года запланирован второй этап работ: на ул. Кирова будут заменены газоны и окрашен бордюр; на ул. Терешковой - устроен газон, нанесена разметка, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия; на пр. Дзержинского - заменен бортовой камень, устроен газон, нанесена разметка, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия.

"Этой осенью и будущей весной в Дзержинске будет приведен в порядок целый ряд автомобильных дорог общего пользования. Спектр работ достаточно широкий - это и установка бортового камня, и долгожданная асфальтировка бывших трамвайных переездов, и укладка асфальта на проезжих частях. Причем в список дорог, как уже заметили дзержинцы, вошли не только центральные проспекты города, но и второстепенные улицы. Мы не забываем о них. Перед подрядчиком же мы поставили задачу проводить ремонт качественно и в строгом соответствии с технологий. Работы, которые требуют сухой погоды, в дождь вестись не должны. Мы будем жестко это контролировать", - прокомментировал ход ремонтной кампании глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.