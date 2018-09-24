"Т Плюс" завершеют подготовку к отопительному сезону в Дзержинске Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" завершают подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба компании 25 сентября 2018 года.

В настоящее время ведется заполнение систем теплоснабжения жилищного фонда и учреждений социальной сферы. "По нормативу отопительный сезон в городе начнется после того как температура наружного воздуха на протяжении пяти дней не превысит +8℃. При этом пуск тепла учреждениям социальной сферы по их заявкам осуществляется до официального старта отопительного сезона", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в рамках ремонтной кампании ДТС провели перекладку более 2 км внутриквартальных тепловых сетей. Полностью подготовлено к работе в ОЗП оборудование 36 центральных тепловых пунктов. Кроме того, в этом году выполнено техническое перевооружение магистральных трубопроводов в районе улицы Петрищева и по проспекту Циолковского.

"Все работы, необходимые для осуществления подачи тепла в дома горожан, к настоящему времени завершены, оставшаяся часть работ на начало отопительного сезона не повлияет", - заявили в Т Плюс.