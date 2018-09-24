Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с послом Словении в России Политика

Фото: Анастасия Макарычева

Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словении в РФ Бранко Раковцом 25 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщается в пресс-релизе, главной темой встречи стало укрепление экономического и культурного сотрудничества Нижегородской области и Словении.

"Отношения, которые сейчас складываются между Россией и Словенией, создают основу для развития сотрудничества. Мы договорились, что будем развивать взаимодействие в таких областях как химическая промышленность, автомобилестроение, информационные технологии и цифровая экономика", - добавил глава региона.

Он также рассказал, что в ходе встречи было принято решение разработать карту дальнейших шагов в области культурного сотрудничества. "Один из ярких примеров такого взаимодействия – открытие выставки "Любляна Плечника" в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете. Выдающийся словенский архитектор Йожи Плечник считается одним из создателей современного облика столицы Словении, и нижегородцам будет интересно познакомиться с его творчеством. Мы также предложили начать совместную работу по организации "Дней Словении" в регионе, - подчеркнул глава региона.

Бранко Раковец, в свою очередь, подчеркнул, что Словения заинтересована в развитии отношений с регионом. "С Глебом Никитиным говорили о возможностях взаимного сотрудничества между IT-компаниями и автопроизводителями. Это мой первый визит в должности посла, и мы сюда обязательно вернемся. Я также благодарен за поддержку в открытии выставки, посвященной выдающемуся архитектору Йожи Плечнику. Также возможно налаживание сотрудничества в области образования", - добавил Бранко Раковец.

СПРАВКА:

По итогам семи месяцев 2018 года товарооборот Нижегородской области со Словенией составил $4,2 млн (снижение на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Экспорт составил $200 тысяч (снижение на 45,3%), импорт составил $4 млн (снижение на 17,5%). Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное в размере $3,8 млн. По объему товарооборота Словения заняла 53 место из 128 стран.