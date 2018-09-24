Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2018 19:03  [55] Нижегородские дороги с интенсивным движением отремонтируют в 2019 году в первую очередь
25 сентября 2018 18:36  [252] Отопительный сезон в Дзержинске Нижегородской области стартует с 26 сентября
25 сентября 2018 18:00  [66] Детские писатели организуют тур по нижегородским библиотекам для встреч с юными читателями
25 сентября 2018 17:47  [415] Подрядчик по строительству детского сада в ЖК "Цветы" планирует сдать объект к концу 2018 года
25 сентября 2018 17:42  [79] ВТБ Медицинское страхование запускает онлайн-сервис "Личный кабинет"
25 сентября 2018 16:54  [621] МФЦ на ул. Перекопской в Ленинском районе Нижнего Новгорода открылся 25 сентября
25 сентября 2018 16:52  [88] "Т Плюс" завершеют подготовку к отопительному сезону в Дзержинске Нижегородской области
25 сентября 2018 16:42  [93] Почти 80 млн рублей потратят на ремонт дорог Дзержинска Нижегородской области до лета 2019 года
25 сентября 2018 16:29  [228] "Учащиеся продолжат обучение в школе № 103 по тем образовательным программам, по которым обучаются сейчас", - Сергей Злобин
25 сентября 2018 15:58  [120] Активисты "Единой России" провели антиалкогольный рейд в Нижнем Новгороде
Общество

ВТБ Медицинское страхование запускает онлайн-сервис "Личный кабинет"

25 сентября 2018 17:42  [79] Общество
ВТБ Медицинское страхование запускает онлайн-сервис Личный кабинет

ВТБ Медицинское страхование запускает онлайн-сервис Личный кабинет

Фото: с сайта ВТБ Медицинское страхование

ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис "Личный кабинет". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сервис начинает работать с 25 сентября, он доступен на сайте компании, а также в мобильном приложении. Сервисом могут воспользоваться более 24 млн клиентов ВТБ МС.

Новый сервис позволит застрахованному клиенту проверить статус своего полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), найти ближайший пункт его выдачи, получить информацию об оказанных медицинских услугах. При необходимости можно оперативно связаться со страховым представителем, приобрести электронный полис ДМС, перейти на портал для записи к врачу своего лечебного учреждения. Кроме того, клиенту в режиме онлайн доступна актуальная информация о системе ОМС, а также новости и акции страховой компании.

Для получения доступа к личному кабинету необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании или скачать приложение в App Store или Play Market. Владельцы полисов ОМС нового образца могут войти в личный кабинет ВТБ МС с помощью своего аккаунта на портале "Госуслуг".

"Мы постоянно работаем над повышением доступности информации для наших клиентов, развивая для этого различные коммуникационные каналы. Многофункциональный "Личный кабинет" - уникальный для нашего рынка сервис. С его помощью клиенты смогут максимально оперативно получать ответы на интересующие вопросы, связанные с оказанием бесплатной медицинской помощи по полису ОМС", - сказала генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph