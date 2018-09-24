Подрядчик по строительству детского сада в ЖК "Цветы" планирует сдать объект к концу 2018 года Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Подрядчик по строительству детского сада в ЖК "Цветы" планирует сдать объект к концу 2018 года. Об этом в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода сообщили 25 сентября 2018 года по итогам рабочего совещания на строительной площадке детсада.

"Жилой комплекс продолжает расти. Скоро здесь закончится строительств еще шести многоэтажных домов. В тоже время новый детский сад необходим и в целом для Приокского района, чтобы ликвидировать очереди в уже существующих детских садах", - рассказал заместитель главы администрации Приокского района Вадим Веприков. Он также добавил, что подрядчик выполнил около 50% от общего объема работ.

По данным администрации, работы выполняет ООО "Грэйдстрой". Контракт был заключен 20 июля 2018 года. Объект планируется сдать к концу 2018 года. Таким образом, подрядчику необходимо построить детский сад менее чем за полгода. Отметим, что на сайте госзакупок аукцион, по итогам которого ООО "Грэйдстрой" выиграло контракт, размещен не был.

Стоимость строительства объекта согласно муниципальному контракту составляет 256 млн рублей. Здание рассчитано на 320 мест.

СПРАВКА:

ООО "Грэйдстрой" зарегистрировано в Дзержинске в 2013 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель – Денис Юрьевич Балыбин. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.