Детские писатели организуют тур по нижегородским библиотекам для встреч с юными читателями Общество

Встреча писателей в Нижегородской областной детской библиотеке Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Детские писатели организуют тур по библиотекам Нижегородской области для встреч с юными читателями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первый "Писательский десант" отправился сегодня в северо-западном направлении после встречи с детьми в Нижегородской областной детской библиотеке.

25-28 сентября авторы детских книг побывают в Борском, Семеновском, Ковернинском, Городецком и Чкаловском районах Нижегородской области. За три дня они проедут около 500 км и проведут по несколько встреч в каждом из районов области. В составе первого писательского "десанта" Екатерина Матюшкина и Саша Сильвер из Санкт-Петербурга, Ольга Громова из Москвы.

"Любовь к родному языку, к родной литературе необходимо прививать с детства", - отметил глава региона Глеб Никитин. Он подчеркнул, что в Стратегии развития области среди приоритетных задач значится культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала.

"Наша задача повысить интерес младшего поколения к культуре, и сделать это нужно современно, доступно, увлекательно", - добавил Глеб Никитин.