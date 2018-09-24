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Общество

Отопительный сезон в Дзержинске Нижегородской области стартует с 26 сентября

25 сентября 2018 18:36  [242] Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Отопительный сезон в Дзержинске Нижегородской области стартует с 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Постановление об официальном начале отопительного сезона глава администрации Виктор Нестеров подписал 25 сентября.

Как сообщили в департаменте ЖКК администрации Дзержинска, по заявкам учреждений теплом уже обеспечены 54 детских сада, десять школ и 450 многоквартирных дома.

В департаменте напомнили, что в городе с 17 сентября начался пробный пуск тепла. Он включал в себя проведение пробных топок в котельных в соответствии с разработанным графиком, а также пробный пуск тепла от Дзержинской ТЭЦ в учреждения соцсферы. В настоящее время все котельные к работе в зимний период готовы.

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