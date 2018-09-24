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Общество

Нижегородские дороги с интенсивным движением отремонтируют в 2019 году в первую очередь

25 сентября 2018 19:03  [53] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские дороги с интенсивным движением отремонтируют в 2019 году в первую очередь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по поручению главы региона Глеба Никитина уже приступило к формированию список дорог, которые могут попасть в программу ремонта по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году.

"В первую очередь в план ремонтных работ будут включены региональные дороги с интенсивным движением, а также участки трасс с поврежденным большегрузами весной 2018 года покрытием", - сказал Глеб Никитин. Он добавил, что акцент также будет сделан на дороги, где передвигаются школьные автобусы.

В настоящее время ремонт дорог в регионе, который планировалось выполнить в 2018 году, завершен на 83%. Полностью дорожное покрытие планируется отремонтировать в середине октября.

Напомним, что бюджет программы "Безопасные и качественные дороги" на 2018 год в регионе составляет 1 806,1 млн рублей, в том числе 800 млн рублей - из федерального бюджета, 975,5 млн рублей – из областного бюджета и 30,6 млн рублей – из местного.

Всего в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" будет отремонтировано более 134 км автодорог: 95 км дорог регионального значения на 19 участках и более 39 км городских дорог на 32 участках.

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