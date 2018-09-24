Претендентов на победу в акции "Свет - в подарок или год – без хлопот" стало меньше на 33 тысячи человек

Претендентов на победу в акции "Свет - в подарок или год – без хлопот" стало меньше на 33 тысячи человек. Об этом сообщает организатор акции - АО "ТНС энерго НН".

Информация о балансе баллов, начисленных участникам акции, опубликована на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Нижегородской области.

По итогам оплаты квитанций за август 2018 года количество участников акции сократилось на 33 тысячи человек по сравнению с июлем 2018 года, и теперь составляет 590,522 тысячи потребителей. Из них участие в акции принимают лицевые счета следующих клиентов:

Городского отделения - 224 977,

Кстовского отделения – 74 610,

Арзамасского отделения – 74 286,

Балахнинского отделения – 61 841,

Выксунского отделения – 53 473,

Семеновского отделения – 41 109,

Сергачского отделения – 34 186,

Шахунского отделения – 26 040.

В акции участвуют потребители, которые оплачивают электроэнергию не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, или вносят авансовые платежи. За это участникам акции автоматически начисляются специальные баллы.

В компании обратили внимание, что авансовые платежи легко совершать с помощью рекомендуемого платежа, зашифрованного в QR-коде и штрих-коде новой формы счета за услуги энергоснабжения.

По условиям акции, победители будут отбираться из тех лицевых счетов потребителей, которые наберут не менее 16 баллов. По итогам акции десять победителей получат сертификаты на бесплатное энергопотребление в 2019 году.

"Компания благодарит добросовестных плательщиков электроэнергии и выражает им признательность за надежное сотрудничество", - говорится в сообщении.