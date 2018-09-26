Пенсионерка погибла на пожаре в Московском районе Нижнего Новгорода 25 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла на пожаре в Московском районе Нижнего Новгорода 25 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже многоквартирного жилого дома на ул. Мечникова поступило в МЧС в 12:19. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 11 человек, никто из них не пострадал. В квартире, в которой произошел пожар, было обнаружено тело погибшей 89-летней хозяйки дома.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.