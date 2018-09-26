Автомобиль сгорел в Воротынце Нижегородской области из-за технической неисправности 25 сентября Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Автомобиль сгорел в Воротынце Нижегородской области из-за технической неисправности 25 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании автомобиля Ford Focus в р.п. Воротынец поступило в 04:27. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 2 кв.м.

Предположительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.