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Происшествия

Автомобиль сгорел в Воротынце Нижегородской области из-за технической неисправности 25 сентября

26 сентября 2018 10:24  [63] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Автомобиль сгорел в Воротынце Нижегородской области из-за технической неисправности 25 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании автомобиля Ford Focus в р.п. Воротынец поступило в 04:27. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 2 кв.м.

Предположительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

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