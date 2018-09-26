Фото:
Автомобиль сгорел в Воротынце Нижегородской области из-за технической неисправности 25 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о возгорании автомобиля Ford Focus в р.п. Воротынец поступило в 04:27. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 2 кв.м.
Предположительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+