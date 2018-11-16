Нижегородская администрация утвердила порядок фактов для обращения на перевозчиков в суд Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация утвердила порядок фактов, являющихся обстоятельствами для обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по городским маршрутам. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии 21 ноября 2018 года.

Обстоятельства для обращения в суд: факты неоднократного в течение шести месяцев или одного года привлечения перевозчика к административной ответственности по разным статьям КоАП.

Факт расторжения договора простого товарищества считается установленным:

- при поступлении в администрацию хотя бы от одного участника договора простого товарищества письменной информации о расторжении данного договора;

- при поступлении в администрацию от органа государственного транспортного контроля информации о расторжении данного договора и последующем письменном подтверждении данного факта, хотя бы одним из участников договора простого товарищества.

Факт необеспечения перевозчиком требований закона области по передаче в режиме реального времени в региональную навигационно-информационную систему, созданную на базе технологий ГЛОНАСС, информации о местоположении.

Факт несоблюдения по вине перевозчика расписания, указанного в приложении к данному свидетельству, повторного в течение 30 дней по маршруту, который подтверждается документами, оформленными по результатам проведения проверок.

Факт повторного в течение одного года самовольного изменения перевозчиком маршрута и многие другие факты.

Напомним, в октябре-ноябре суд поддержал нижегородских перевозчиков Т-57 и Т-24 и по признанию незаконным бездействие мэрии, выразившееся в невыдаче свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам.