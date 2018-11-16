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Спорт

БК "Нижний Новгород" уступил немецкому "Людвигсбургу" со счётом 74:76 в матче Лиги чемпионов

22 ноября 2018 09:08  [197] Спорт

Фото: БК "Нижний Новгород"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" уступил "Людвигсбургу" (Германия) со счётом 74:76 в матче первого круга группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся 21 ноября 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первой четверти матча уверенно лидировали немцы - 19:25. К большому перерыву нижегородцам удалось сравнять счёт - 39:39. В третьем отрезке "Людвигсбург" снова вырвался вперёд - 55:58, матч завершился со счётом 74:76 в пользу немецкой команды. Самым результативным игроком на паркете стал Джордан Кроуфорд, набравший 19 очков.

"Мы сделали хороший подарок нашему сопернику! Их тактическая игра не стала для нас сюрпризом. За пять минут до конца матча мы вели пять очков, но на последней минуте промазали четыре штрафных броска и, что еще хуже, дали сопернику взять подборы в нападении. В последней четверти "Людвигсбург" забрал восемь мячей на нашем щите. Из них только после двух не набрал очки. Три четверти мы контролировали их подбор в атаке и в решающий момент проиграли в этом компоненте. А потом еще и мажем четыре штрафных. Нужно было их наказывать, а вместо этого потеряли концентрацию", - прокомментировал матч главный тренер БК "НН" Зоран Лукич.

Следующий матч "Нижний Новгород" проведет 7 декабря на своей площадке в Единой лиге против саратовского "Автодора".

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