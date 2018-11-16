Первую "Умную остановку" начали устанавливать в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Первую "Умную остановку" начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Об этом агентству сообщили в пресс-центре нижегородского филиала ПАО "Ростелеком".

Монтажные работы начались на этой неделе и по плану завершатся в конце ноября. Павильон устанавливают на ул. Б. Покровской (остановка "Серая Лошадь").

Остановка будет открытая, с двумя стенками. Ранее сообщалось о том, что на электронном табло будет отображаться информация о местоположении городских маршрутов. Кроме того, пассажиры смогут прочитать информацию о достопримечательностях города, также в верхнем углу будет установлена камера видеонаблюдения. Предусмотрена кнопка вызова экстренных служб и бесплатный Wi-Fi. Остановка состоит из монолитных блоков. Потолок будет оформлен в виде звездного неба. Рядом с остановкой будут стоять контейнеры для раздельного сбора мусора. На остановке будет размещена реклама.

Напомним, в рамках концессионного соглашения до конца этого года планировалось установить 334 остановки, но в октябре нижегородская администрация и ПАО "Ростелеком" сообщили о переносе сроков реализации проекта на полгода. Таким образом, в рамках первого этапа в течение первого полугодия 2019 года появятся 134 остановки. Точных сроков установки еще 200 павильонов пока нет.

Подробный список адресов установки павильонов был ранее размещен на сайте агентства.

Инвестиции в проект составляют 1,6 млрд рублей.