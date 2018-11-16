ЦСМ Росстандарта открыл в Нижнем Новгороде новый сервис по поверке счетчиков воды в режиме "единого окна" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственный центр стандартизации и метрологии (ЦСМ) Росстандарта в Нижегородской области открыл новый сервис для потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в ЦСМ, теперь каждый нижегородец может подать заявку на поверку счетчиков воды по упрощенной схеме.

В какие срок нужно проводить поверку счётчиков воды?

Как рассказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов, установленные в квартирах приборы учета воды должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений. Они должны поверяться с интервалом от четырёх до шести лет, в зависимости от года выпуска и модификации.

Случаи мошенничества

Не все организации, предлагающие услуги по поверке бытовых счетчиков воды, имеют аттестат аккредитации.

"Мошенники пользуются тем, что жители, особенно пожилого возраста, не помнят сроки и правила проведения поверки. Пенсионеров вводят в заблуждение: люди платят за поверку, срок которой еще не истек, бывают случаи, когда даже неработающие приборы могут при таком подходе к работе пройти поверку. Кто может пострадать от таких организаций? Все: и ресурсоснабжающие предприятия, если счетчик будет давать заниженные показания, и собственники, если прибор будет "накручивать" тонны воды день за днем", - сказал Денис Миронов.

Что делать потребителям в случае мошенничества при поверке счётчиков воды?

Эксперты ЦСМ Росстандарта предупреждают: если выяснится, что потребитель оплачивал счета и имел на руках свидетельство о поверке организацией, которая не имеет аккредитации на поверку приборов учета, счета будут признаны недействительными. Даже если потребитель не знал, с кем имеет дело. "Человеку придется еще раз их оплатить, только уже по нормативу, а это приличные расходы", - уточнил Денис Миронов.

В чем удобство использования сервиса Центра Росстандарта для жителей?

В отличие от вышеназванных компаний Центр Росстандарта имеет аккредитацию на поверку приборов учета. Записаться на поверку приборов учета воды можно на сайте ЦСМ. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте компании, для этого нужно будет ввести только ФИО и координаты для обратной связи.