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Происшествия

Иномарка сбила 14-летнего школьника в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 ноября

22 ноября 2018 12:19  [172] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка сбила 14-летнего школьника в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 07:55 на ул. Южное шоссе, 16Ж. Согласно информации, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на подростка, переходившего дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 14-летний мальчик был госпитализирован.

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