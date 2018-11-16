Иномарка сбила 14-летнего школьника в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка сбила 14-летнего школьника в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 07:55 на ул. Южное шоссе, 16Ж. Согласно информации, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на подростка, переходившего дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 14-летний мальчик был госпитализирован.