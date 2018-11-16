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Иномарка сбила 14-летнего школьника в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 07:55 на ул. Южное шоссе, 16Ж. Согласно информации, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на подростка, переходившего дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП 14-летний мальчик был госпитализирован.
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