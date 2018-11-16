Суд приговорил нижегородку к двум годам колонии за мошенничество на два млн рублей Происшествия

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Суд приговорил нижегородку к двум годам колонии за мошенничество на два млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 22 ноября 2018 года.

По информации ведомства, в период с сентября 2012 года по январь 2016 года 45-летняя женщина, работавшая главным бухгалтером в ООО, руководителями которого являлись родственники её покойного мужа, перечислила на расчетный счет зарегистрированной на неё организации более 2 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Суд приговорил женщину к двум годам колонии общего режима.