Почти 1,5 млрд рублей направят на развитие образования в Дзержинске в 2019 году Экономика

Рабочая группа по рассмотрению проекта бюджета Дзержинска Фото: Пресс-служба Думы Дзержинска

Почти 1,5 млрд рублей планируют направить на развитие образования в Дзержинске нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-службе Думы города.

В пресс-службе уточнили, что бюджет города на 2019 год предусматривает 1,441 млрд рублей по программе "Развитие общего и дополнительного образования Дзержинска". Также в бюджете на 25,42 млн рублей больше, чем в 2018 году средств на развитие муниципальной системы дошкольного образования.

Муниципальные программы развития дошкольного и общего школьного образования обсуждались сегодня на первом заседании рабочей группы по рассмотрению проекта бюджета на 2019 год.

В рабочую группу входят 20 депутатов, представляющих разные комитеты городской Думы. Задача группы - проанализировать бюджет в разрезе муниципальных программ.

"Рабочая группа в рамках своей деятельности дает возможность депутатам после максимально подробного анализа бюджетных статей не только обозначить "узкие" места программ, но и сделать предложения по более эффективному расходованию средств. Соответственно, у исполнительной власти есть возможность оперативно учесть замечания депутатов", - сказал председатель группы Александр Терентьев.

По словам заместителя главы администрации Дзержинска Валентины Сахаровой по сравнению с 2018 годом прирост в финансировании только по общему образованию составил 200 млн рублей.

"Безусловно, это дает возможность несколько легче смотреть на те проблемы, которые придется решать в этой сфере деятельности. Но есть и те вопросы, которые будут требовать дополнительного финансирования", - пояснила она.

Депутаты попросили пояснить, насколько обеспечены финансированием такие траты, как организация в школах двухразового бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья, расходы на вывоз твердых бытовых отходов, а также на предписания, выданные контролирующими органами школам и детским садам.

"Безусловно, сложно учесть все потребности, поскольку расходы ограничены объемом доходной части, однако депутаты считают необходимым обратить внимание на принципиальные моменты, финансирование которых должно быть обеспеченно на сто процентов", - прокомментировал Александр Терентьев.

По итогам первого заседания рабочей группы депутаты запросили у администрации дополнительную информацию, необходимую для дальнейшего анализа ситуации. В частности, сведения о вынесенных на 1 ноября 2018 года в адрес муниципальных учреждений социальной сферы предписаниях контрольно-надзорных органов, а также решениях судов и планируемых бюджетных ассигнований в 2019 году на их исполнение.

Кроме того, народные депутаты попросили предоставить обоснование расходов на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования, подведомственным департаменту образования.

"По опыту прошлого года могу сказать, что мы столкнулись с тем, что бюджет 2018 года, к сожалению, не отражал в полном объеме потребности, которые необходимы городу. В результате не хватило средств на уборку снега и мусора, контракт по освещению городских улиц был заключен на полгода. Чтобы таких проблем не было, мы хотим добиться от администрации города реального бюджета, который отражает полную картину", - отметил в заключении Александр Терентьев.

По его словам, депутатам в ближайшую неделю предстоит рассмотреть в общей сложности 17 муниципальных программ. По итогам работы группа планирует сформировать рекомендации и предложения по проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, которые будут направлены главе города и в администрацию города для рассмотрения, а также в профильный комитет - по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.