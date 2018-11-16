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Спорт

Нижегородские юнги стали обладателями кубка абсолютных чемпионов "Солнечной регаты"

22 ноября 2018 15:45  [142] Спорт
Нижегородские юнги - обладатели кубка чемпионов Солнечной регаты

Нижегородские юнги - обладатели кубка чемпионов Солнечной регаты

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Команда нижегородского детского речного пароходства стала обладателем кубка абсолютных чемпионов "Солнечной регаты". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Команда "Нижегородского детского речного пароходства" приняла участие в международных соревнованиях судов на солнечных батареях Solarboat regatta, которые проходили с 30 июня по 1 июля 2018 года в Германии на озере Вербеллин. По итогам испытаний нижегородские юнги заняли первое и второе призовые места.

Награждение команды детского речного пароходства прошло в Москве. Кубок "Солнечная регата" - неотъемлемая часть призового фонда соревнований. Кубок учрежден в 2018 году. Это переходящий приз, вручаемый победителям ежегодных инженерных соревнований "Солнечная регата" для школьников.

С получением награды команду поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Очень почетно, что такая награда впервые в своей истории отправляется именно в Нижегородскую область. Нижегородцы прекрасно проявили себя в этих интересных соревнованиях, требующих от участников знаний и навыков в самых разных областях", - сказал Глеб Никитин.

"Наш регион предназначен быть центром для развития судоходства и судостроительства. Развитие судостроительного кластера невозможно без притока свежих и талантливых кадров, формирование которых начинается с центров детского технического творчества", - добавил губернатор.

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