Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2018 10:01  [86] "Мы постараемся сделать всё, чтобы мамы чувствовали себя комфортно и уверенно в любой ситуации", - Денис Москвин
25 ноября 2018 09:30  [476] "Празднуя День матери, мы утверждаемся в мысли, что никакие невзгоды нам не страшны", - Евгений Лебедев
24 ноября 2018 12:29  [954] Мероприятия по охране лесов Нижегородской области от пожаров в 2018 году выполнены на 100%
24 ноября 2018 09:39  [1058] Порывы ветра до 20 м/с и метель ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
24 ноября 2018 09:10  [1072] "Огромное счастье и величайшая ответственность - дать жизнь новому человеку", - Глеб Никитин
24 ноября 2018 06:02  [1138] Синоптики прогнозируют сохранение гололедицы в Нижегородской области 24-26 ноября
23 ноября 2018 20:45  [1150] Нижний сегодня: главные события дня
23 ноября 2018 19:47  [1019] "Около 10 тысяч нижегородцев приняли участие в программе "Ты – предприниматель", - Глеб Никитин
23 ноября 2018 19:14  [286] Три парка благоустроили в Кулебаках Нижегородской области в рамках формирования комфортной городской среды
23 ноября 2018 19:01  [162] День морской пехоты отметят в Нижнем Новгороде 24 и 25 ноября
Общество

Движение транспорта по ул. Керченской в районе Канавинского моста изменится с 26 ноября

22 ноября 2018 16:31  [466] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Движение транспорта по ул. Керченской в районе Канавинского моста изменится с 26 ноября 2018 года. Об этом в соцсети Facebook сообщил и.о. замглавы администрации по транспорту Роман Колосов.

Поводом послужила петиция о необходимости введения правого поворота. Создатель петиции Илья Приходько считает, что многие водители и пассажиры общественного транспорта испытывают неудобства из-за того, что при заезде на Канавинский мост (со стороны Мещеры на ул. Керченской) часть потока не может уйти вправо в сторону Ярмарки, ожидая разрешающего сигнала светофора.

"Между тем, открытие правого поворота в постоянном режиме помогло бы разгрузить этот участок магистрали и способствовало бы экономии времени в пути. Главный инспектор ГИБДД по Нижнему Новгороду Валерий Иванов обещал разобраться в этой истории только при массовом обращении нижегородцев", - отмечается в петиции.

Согласно новой схеме, у автомобилистов будет больше времени на правый поворот с ул. Керченской на ул. Советскую путем установки дополнительной секции светофора и изменения режима работы.

Автовладельцев просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph