Движение транспорта по ул. Керченской в районе Канавинского моста изменится с 26 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Движение транспорта по ул. Керченской в районе Канавинского моста изменится с 26 ноября 2018 года. Об этом в соцсети Facebook сообщил и.о. замглавы администрации по транспорту Роман Колосов.

Поводом послужила петиция о необходимости введения правого поворота. Создатель петиции Илья Приходько считает, что многие водители и пассажиры общественного транспорта испытывают неудобства из-за того, что при заезде на Канавинский мост (со стороны Мещеры на ул. Керченской) часть потока не может уйти вправо в сторону Ярмарки, ожидая разрешающего сигнала светофора.

"Между тем, открытие правого поворота в постоянном режиме помогло бы разгрузить этот участок магистрали и способствовало бы экономии времени в пути. Главный инспектор ГИБДД по Нижнему Новгороду Валерий Иванов обещал разобраться в этой истории только при массовом обращении нижегородцев", - отмечается в петиции.

Согласно новой схеме, у автомобилистов будет больше времени на правый поворот с ул. Керченской на ул. Советскую путем установки дополнительной секции светофора и изменения режима работы.

Автовладельцев просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.