"Огромное счастье и величайшая ответственность - дать жизнь новому человеку", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жительниц региона с Днем матери.

"Уважаемые мамы Нижегородской области! Поздравляю вас с прекрасным праздником - Днём матери! С древних времён материнская любовь воспринималось как всеобъемлющее и бескорыстное чувство, способное перевернуть мир", - сказал Глеб Никитин.

"Это огромное счастье и величайшая ответственность - дать жизнь новому человеку. Бессонные ночи и долгие прогулки, прорезывание зубов и первые шаги, начало речи и социализация - это обычный и в то же время уникальный путь, полный тревог и волнений", - добавил он.

"Каждый ребёнок - это целая Вселенная, и ее творцами являетесь именно вы. Спасибо вам за ежедневный и ежечасный труд, без которого немыслимо будущее человечества!", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Наша общая задача - помогать мамам в их нелёгком деле. За сухим понятием демографической политики стоит большой комплекс мер, направленный не только на количественное, но и на качественное изменение этой ключевой сферы жизни. Это - различные пособия и меры поддержки, новые детские сады и школы, создание дружественной для мам с детьми городской среды и многое другое", - отметил глава области.

"Хочется ещё раз обратиться ко всем нижегородцам - будьте как можно лояльнее к молодым мамам, помогайте им. На этом этапе жизненного пути особенно важна поддержка и тепло со стороны окружающих!", - сказал Глеб Никитин.

"Убеждён, что День матери для нашей страны - особый праздник. Недаром Россия в народном сознании всегда выступала как страна-мать, добрая и отзывчивая! Я поздравляю всех матерей с праздником! Желаю здоровья и благополучия!", - завершил свое поздравление губернатор.