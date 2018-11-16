Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2018 10:01  [88] "Мы постараемся сделать всё, чтобы мамы чувствовали себя комфортно и уверенно в любой ситуации", - Денис Москвин
25 ноября 2018 09:30  [486] "Празднуя День матери, мы утверждаемся в мысли, что никакие невзгоды нам не страшны", - Евгений Лебедев
24 ноября 2018 12:29  [957] Мероприятия по охране лесов Нижегородской области от пожаров в 2018 году выполнены на 100%
24 ноября 2018 09:39  [1060] Порывы ветра до 20 м/с и метель ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
24 ноября 2018 09:10  [1075] "Огромное счастье и величайшая ответственность - дать жизнь новому человеку", - Глеб Никитин
24 ноября 2018 06:02  [1140] Синоптики прогнозируют сохранение гололедицы в Нижегородской области 24-26 ноября
23 ноября 2018 20:45  [1152] Нижний сегодня: главные события дня
23 ноября 2018 19:47  [1021] "Около 10 тысяч нижегородцев приняли участие в программе "Ты – предприниматель", - Глеб Никитин
23 ноября 2018 19:14  [286] Три парка благоустроили в Кулебаках Нижегородской области в рамках формирования комфортной городской среды
23 ноября 2018 19:01  [162] День морской пехоты отметят в Нижнем Новгороде 24 и 25 ноября
Общество

"Огромное счастье и величайшая ответственность - дать жизнь новому человеку", - Глеб Никитин

24 ноября 2018 09:10  [1075] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жительниц региона с Днем матери.

"Уважаемые мамы Нижегородской области! Поздравляю вас с прекрасным праздником - Днём матери! С древних времён материнская любовь воспринималось как всеобъемлющее и бескорыстное чувство, способное перевернуть мир", - сказал Глеб Никитин.

"Это огромное счастье и величайшая ответственность - дать жизнь новому человеку. Бессонные ночи и долгие прогулки, прорезывание зубов и первые шаги, начало речи и социализация - это обычный и в то же время уникальный путь, полный тревог и волнений", - добавил он.

"Каждый ребёнок - это целая Вселенная, и ее творцами являетесь именно вы. Спасибо вам за ежедневный и ежечасный труд, без которого немыслимо будущее человечества!", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Наша общая задача - помогать мамам в их нелёгком деле. За сухим понятием демографической политики стоит большой комплекс мер, направленный не только на количественное, но и на качественное изменение этой ключевой сферы жизни. Это - различные пособия и меры поддержки, новые детские сады и школы, создание дружественной для мам с детьми городской среды и многое другое", - отметил глава области.

"Хочется ещё раз обратиться ко всем нижегородцам - будьте как можно лояльнее к молодым мамам, помогайте им. На этом этапе жизненного пути особенно важна поддержка и тепло со стороны окружающих!", - сказал Глеб Никитин.

"Убеждён, что День матери для нашей страны - особый праздник. Недаром Россия в народном сознании всегда выступала как страна-мать, добрая и отзывчивая! Я поздравляю всех матерей с праздником! Желаю здоровья и благополучия!", - завершил свое поздравление губернатор.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph