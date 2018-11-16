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Общество

Родители учеников нескольких нижегородских школ настаивают на использовании кнопочных телефонов

22 ноября 2018 16:48  [1831] Общество

Родители учеников нескольких нижегородских школ настаивают на использовании кнопочных телефонов вместо смартфонов. Отметим, что тему активно начали обсуждать на родительских собраниях и в соцсетях.

Ольга Рыхлова рассказала, что на родительском собрании состоялся жаркий разговор, где было предложено перейти на более простые модели телефонов, чтобы не отвлекать детей от учебного процесса.

"Главная тема - смартфон в руках шестиклассников. Результат - всем классом переходим на кнопочный телефоны. Мне кажется - мы первый класс в России! Люди, родители, присоединяйтесь к этому флеш-мобу!!! Детей наших нужно спасать, извините за пафос, от этой заразы!", - поделилась она мнением в соцсети Facebook.

"Я давно уже говорила, что это реальное "зло" для детей. Гаджеты облегчили жизнь тем, у кого "офис на колесах". Но детей они только отвлекают на всякую ерунду и не только", - сказала Ирина Цыбина.

"Этот флешмоб нужно продолжить на законодательном уровне! Поддерживаю! Успехов в преодолении сопротивления детей", - добавила Елена Комиссарова.

"Ольга, моя младшая дочь тоже с кнопочным телефоном. 5 класс. Собрание в классе так же по этой теме проводилось в начале учебного года. Решили все поменять, но по факту оказалось, что заменили телефоны детям только 6 человек", - обратила внимание Елена Киселева.

"Я-за ограничение! Сначала: обязанности - уроки, кружки, помощь по дому и только затем, бонусом, смартфон!", - предложила Марина Шекалина

"А в чем именно проблема с телефонами? Пользуются во время урока? Эту проблему и нужно решать. Придумайте меру воздействия на детей, телефоны, можно, элементарно сдавать на стол учителю в начале урока. Бессмысленные запреты ничего хорошего не дадут детям", - возразил Илья Сайков.

Напомним, в этом году нижегородские школьники впервые примут участие в чемпионате WorldSkills с 26 по 30 ноября на ярмарке.

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Теги:
Дети Школы
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