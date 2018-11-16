Родители учеников нескольких нижегородских школ настаивают на использовании кнопочных телефонов Общество

Родители учеников нескольких нижегородских школ настаивают на использовании кнопочных телефонов вместо смартфонов. Отметим, что тему активно начали обсуждать на родительских собраниях и в соцсетях.

Ольга Рыхлова рассказала, что на родительском собрании состоялся жаркий разговор, где было предложено перейти на более простые модели телефонов, чтобы не отвлекать детей от учебного процесса.

"Главная тема - смартфон в руках шестиклассников. Результат - всем классом переходим на кнопочный телефоны. Мне кажется - мы первый класс в России! Люди, родители, присоединяйтесь к этому флеш-мобу!!! Детей наших нужно спасать, извините за пафос, от этой заразы!", - поделилась она мнением в соцсети Facebook.

"Я давно уже говорила, что это реальное "зло" для детей. Гаджеты облегчили жизнь тем, у кого "офис на колесах". Но детей они только отвлекают на всякую ерунду и не только", - сказала Ирина Цыбина.

"Этот флешмоб нужно продолжить на законодательном уровне! Поддерживаю! Успехов в преодолении сопротивления детей", - добавила Елена Комиссарова.

"Ольга, моя младшая дочь тоже с кнопочным телефоном. 5 класс. Собрание в классе так же по этой теме проводилось в начале учебного года. Решили все поменять, но по факту оказалось, что заменили телефоны детям только 6 человек", - обратила внимание Елена Киселева.

"Я-за ограничение! Сначала: обязанности - уроки, кружки, помощь по дому и только затем, бонусом, смартфон!", - предложила Марина Шекалина

"А в чем именно проблема с телефонами? Пользуются во время урока? Эту проблему и нужно решать. Придумайте меру воздействия на детей, телефоны, можно, элементарно сдавать на стол учителю в начале урока. Бессмысленные запреты ничего хорошего не дадут детям", - возразил Илья Сайков.

Напомним, в этом году нижегородские школьники впервые примут участие в чемпионате WorldSkills с 26 по 30 ноября на ярмарке.