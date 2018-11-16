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Культура и отдых

Количество нижегородских многодетных семей с начала года увеличилось на 1,5 тысячи

22 ноября 2018 17:10  [142] Культура и отдых
Многодетные семьи Дзержинска

Многодетные семьи Дзержинска

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Количество многодетных семей в Нижегородской области с начала 2018 года увеличилось на 1 тысячу. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил глава области Глеб Никитин 22 ноября в Дзержинске во время чествования многодетных семей, в которых родились двойни и тройни.

Таких семей в Дзержинске в 2018 году насчитывается четыре. Во время торжественного мероприятия многодетным родителям вручили сертификаты на региональный материнский капитал (100 тысяч рублей) на третьего ребенка.

"Последнее время в регионе стабильно увеличивается количество многодетных семей", - сказал Глеб Никитин.

"Сейчас в Нижегородской области более 24,46 тысяч семей воспитывают трех и более детей, а еще в начале года таких семей было немногим более 23 тысяч. Это значит, что все больше родителей, у которых уже есть два ребенка, решаются завести третьего малыша. Конечно, необходимо оказывать всестороннюю поддержку таким семьям", - подчеркнул губернатор.

"Все знают, что серьезные меры принимаются на федеральном уровне - нацпроект "Демография" будет самым большим по объемам финансирования. Мы намерены максимально активно участвовать во всех начинаниях, создавая и свои меры поддержки. Не так давно было принято решение о продлении срока действия регионального материнского капитала до 31 декабря 2021 года", - добавил Глеб Никитин.

В пресс-службе добавили, что в числе многодетных семей, которых чествовали в четверг в Дзержинске, были семья Тутуркиных - у них родились три сына: Иван, Макар и Ярослав; семья Гостевых, у которых родились четвертый и пятый ребенок: сын Александр и дочь Алина; семья Лазаревых - в их семье родились третий и четвертый ребенок: сыновья Иван и Николай; а также семья Андреевых - у них родились третий и четвертый ребенок: сын Иван и дочь Надежда.

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