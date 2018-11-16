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Политика

Нижегородский губернатор Глеб Никитин примет участие в заседании Госсовета РФ 23 ноября

22 ноября 2018 17:33  [1543] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в заседании Госсовета РФ 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатор и правительства региона.

Заседание пройдет в Ялте под председательством президента РФ Владимира Путина.

Госсовет намерен рассмотреть задачи, стоящие перед главами субъектов РФ и определенные в Указе президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Как сообщается на официальном сайте президента России, заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов. В ходе обсуждения участники выработают предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач.

"На заседании будут обсуждаться ключевые вопросы как для развития Нижегородской области, так и страны в целом", - отметил Глеб Никитин.

"Очень интересен и обозначенный формат встречи. Для регионов крайне важно донести свою позицию до руководства страны и поделиться опытом", - добавил губернатор Нижегородской области.

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