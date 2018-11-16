Парк культуры Дзержинска хотят передать в ведение департамента культуры для привлечения средств бюджета Культура и отдых

Парк культуры Дзержинска Фото: соцсеть

Парк культуры Дзержинска нижегородской области хотят передать в ведение городского департамента культуры для привлечения средств бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Думы города.

Такое решение принял общественный совет Дзержинска в ходе обсуждения вопроса развития парка.

Накануне заседания совета общественники провели выездное совещание в парке. Арендатор территории парка в настоящее время разметил там аттракционы, обустроил зоны отдыха. Между тем эта рекреационная зона требует некоторых изменений.

В частности, южная и восточная часть парка - около Театра Кукол и со стороны улицы Клюквина, остаются не освоенными. Там отсутствует ограждение и пешеходные дорожки. Кроме того, большие вопросы вызывает состояние входной арки парка, которая является памятником архитектуры, но на ней наклеена всевозможная реклама и внешний облик входной группы практически потерян.

По мнению заместителя председателя общественного совета Владимира Гончарова, свой вклад в финансирование работ по благоустройству парка должен вносить город, а арендатор.

В итоге члены совета рекомендовали администрации города определить структуру исполнительной власти, за которой будет закреплен городской парк.

"У нас парк ни за кем не закреплен, у нас парк не знает к кому идти и кому обращаться. То есть он должен быть закреплен или за департаментом культуры или благоустройства. И уже этот департамент будет выходить на обсуждение бюджета, чтобы закладывать финансирование потребностей парка", - пояснил член общественного совета Хусаин Сабитов.