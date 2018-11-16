Последние новости рубрики Культура и отдых
23 ноября 2018 13:35  [162] Гости из Марий-Эл приехали на открытие нового ДК в д.Черномуж Шарангского района
23 ноября 2018 12:32  [224] Встреча с режиссером Катей Магуськиной пройдет в нижегородском Арсенале 30 ноября
23 ноября 2018 11:21  [352] Ольга Шайдуллина: "Канон Покаянен" стал возможен в том виде, в котором есть, именно в Нижнем Новгороде"
22 ноября 2018 19:38  [1634] Нижегородцы смогут проголосовать за звезд кино, которых они хотят увидеть на фестивале "Горький fest 2019"
22 ноября 2018 18:34  [1587] Парк культуры Дзержинска хотят передать в ведение департамента культуры для привлечения средств бюджета
22 ноября 2018 17:10  [141] Количество нижегородских многодетных семей с начала года увеличилось на 1,5 тысячи
21 ноября 2018 19:04  [1636] "Признание жюри подтвердило высокий уровень исполнительского мастерства нижегородцев", - Глеб Никитин
21 ноября 2018 16:08  [333] Премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" прошла в Арзамасе Нижегородской области 20 ноября
21 ноября 2018 11:12  [271] Александр Морозов: "Очень жаль, что мы утратили естественное звучание человеческого голоса"
20 ноября 2018 18:44  [294] Более 30 ремесленников и мастеров НХП наградили за участие в нижегородском фестивале "Голос Традиций"
Культура и отдых

Парк культуры Дзержинска хотят передать в ведение департамента культуры для привлечения средств бюджета

22 ноября 2018 18:34  [1587] Культура и отдых
Парк культуры Дзержинска

Парк культуры Дзержинска

Фото: соцсеть

Парк культуры Дзержинска нижегородской области хотят передать в ведение городского департамента культуры для привлечения средств бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Думы города.

Такое решение принял общественный совет Дзержинска в ходе обсуждения вопроса развития парка.

Накануне заседания совета общественники провели выездное совещание в парке. Арендатор территории парка в настоящее время разметил там аттракционы, обустроил зоны отдыха. Между тем эта рекреационная зона требует некоторых изменений.

В частности, южная и восточная часть парка - около Театра Кукол и со стороны улицы Клюквина, остаются не освоенными. Там отсутствует ограждение и пешеходные дорожки. Кроме того, большие вопросы вызывает состояние входной арки парка, которая является памятником архитектуры, но на ней наклеена всевозможная реклама и внешний облик входной группы практически потерян.

По мнению заместителя председателя общественного совета Владимира Гончарова, свой вклад в финансирование работ по благоустройству парка должен вносить город, а арендатор.

В итоге члены совета рекомендовали администрации города определить структуру исполнительной власти, за которой будет закреплен городской парк.

"У нас парк ни за кем не закреплен, у нас парк не знает к кому идти и кому обращаться. То есть он должен быть закреплен или за департаментом культуры или благоустройства. И уже этот департамент будет выходить на обсуждение бюджета, чтобы закладывать финансирование потребностей парка", - пояснил член общественного совета Хусаин Сабитов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph