Магазин техники "М.Видео" открылся в ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде Бизнес

Магазин техники федеральной сети "М.Видео" открылся в ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра.

Торговый центр "Муравей" постоянно пополняется новыми отделами, пояснили в ТЦ. "Торговый центр ежедневно привлекает более 15 тысяч покупателей широким выбором различных товаров и услуг. Более трех тысяч магазинов, кафе, рестораны, фитнес-центр, детский парк аттракционов, бесплатная фотозона делают его излюбленным местом покупок и отдыха для жителей и гостей столицы Поволжья", - говорится в сообщении.

В ноябре состоялось открытие магазина федерального бренда электроники и техники - "М.Видео". Магазин занимает целый этаж торгового центра.