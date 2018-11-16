Около 450 тысяч рублей потратят на систему "Безопасный город" в Дзержинске в 2019 году Общество

Администрация Дзержинска Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Около 450 тысяч рублей потратят на систему "Безопасный город" в Дзержинске Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Такая информация прозвучала во время очередного заседания Общественного совета Дзержинска. О дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасности социальных объектов города доложила заместитель главы администрации Валентина Сахарова и заместитель начальника полиции УМВД России по городу Дзержинску подполковник Андрей Шаронов.

По словам Валентины Сахаровой обеспечение безопасности социальных объектов в техническом отношении находится в Дзержинске на должном уровне - установлены закрытые ограждения вокруг школ и детских садов, учреждения оборудованы тревожными кнопками, хотя специализированная охрана есть далеко не на всех объектах.

Член совета Нина Колесникова акцентировала, что помимо технической стороны вопроса следует обратить пристальное внимание на человеческий фактор, в том числе, воспитанников и обучающихся в социальных учреждениях.

"Речь идет о работе с личностью. В текущих условиях огромное значение имеет работа психолога с каждым ребенком, индивидуально", - отметила она.

Виктор Кулепов напомнил, что ранее территория города была оборудована системой "Безопасный город" и поинтересовался, как сейчас обстоит дело с работой этой системы. Андрей Шаронов отметил, что система действенно помогала в обеспечении порядка на улицах Дзержинска.

Общественникам сообщили, что в бюджет 2019 года предусматривает около 450 тысяч рублей для работы этой системы.

"По стране в школах происходят случаи, которые можно отнести к категории чрезвычайных, и сегодня мы должны предпринять меры, чтобы в нашем городе этого не произошло. Мы приняли решение обратиться к руководству города с рекомендацией выделить дополнительно средства на "Безопасный город". Я думаю, что депутатский корпус откликнется на это", - подытожил председатель Общественного совета Валерий Чумазин.