Восемнадцать человек прошли в очный этап отбора на пост замглавы Нижнего Новгорода по образованию, культуре и спорту Политика

Восемнадцать человек прошли в очный этап отбора на пост замглавы Нижнего Новгорода по образованию, культуре и спорту. Об этом рассказали в пресс-службе администрации со ссылкой на портал "Команда правительства".

Согласно информации, экспертная комиссия подвела итоги заочного этапа конкурса на включение в кадровой резерв на высшую муниципальную должность - заместителя главы по направлению образование, культура и спорт.



По результатам отборочных и оценочных процедур до очного этапа конкурса допущены:

1. Беагон Роман Яковлевич;

2. Булыгин Алексей Валерьевич;

3. Вахромеев Андрей Владимирович;

4. Жаворонкова Ольга Андреевна;

5. Зудихина Ольга Николаевна;

6. Ильина Наталья Павловна;

7. Казаков Андрей Александрович;

8. Кирьякова Светлана Евгеньевна;

9. Колганов Андрей Анатольевич;

10. Лобков Дмитрий Михайлович;

11. Михайленко Дина Владимировна;

12. Русецкий Сергей Валерьевич;

13. Сарапкин Александр Евгеньевич;

14. Сачкова Любовь Александровна;

15. Сильнов Константин Викторович;

16. Смирнов Сергей Николаевич;

17. Тарабанов Дмитрий Александрович;

18. Толстопятый Андрей Иванович.

Всего заявки на участие в конкурсе подал 41 человек.

Директор городского департамента кадровой политики Александр Малафеев сказал, что этап очных презентаций, в рамках которого кандидатам предстоит представить свою программу развития отрасли, начнется 29 ноября. В настоящее время формируется экспертная комиссия, которая и будет оценивать представленные программы.

По его словам, после очного этапа конкурсная комиссия определит кандидатов, которые затем будут направлены на глубинную диагностику в РАНХиГС. Далее определят участников встречи с главой города Владимиром Пановым.

СПРАВКА:

К кандидатам предъявлялись требования, касающиеся уровня профессиональных знаний и навыков: высшее образование, шестилетний стаж муниципальной службы или семилетний – работы по специальности, знание законодательства, основ экономики, управления и организации труда, наличие навыков руководства коллективами и координации их работы. Для участия в нем нужно было зарегистрироваться на портале "Команда правительства", заполнить биографическую анкету в личном кабинете, подтвердить свое согласие на обработку персональных данных, пройти тестирование на определение личностно-профессиональных качеств и загрузить видео-презентацию в соответствии с инструкцией.