Восемнадцать человек прошли в очный этап отбора на пост замглавы Нижнего Новгорода по образованию, культуре и спорту. Об этом рассказали в пресс-службе администрации со ссылкой на портал "Команда правительства".
Согласно информации, экспертная комиссия подвела итоги заочного этапа конкурса на включение в кадровой резерв на высшую муниципальную должность - заместителя главы по направлению образование, культура и спорт.
По результатам отборочных и оценочных процедур до очного этапа конкурса допущены:
1. Беагон Роман Яковлевич;
2. Булыгин Алексей Валерьевич;
3. Вахромеев Андрей Владимирович;
4. Жаворонкова Ольга Андреевна;
5. Зудихина Ольга Николаевна;
6. Ильина Наталья Павловна;
7. Казаков Андрей Александрович;
8. Кирьякова Светлана Евгеньевна;
9. Колганов Андрей Анатольевич;
10. Лобков Дмитрий Михайлович;
11. Михайленко Дина Владимировна;
12. Русецкий Сергей Валерьевич;
13. Сарапкин Александр Евгеньевич;
14. Сачкова Любовь Александровна;
15. Сильнов Константин Викторович;
16. Смирнов Сергей Николаевич;
17. Тарабанов Дмитрий Александрович;
18. Толстопятый Андрей Иванович.
Всего заявки на участие в конкурсе подал 41 человек.
Директор городского департамента кадровой политики Александр Малафеев сказал, что этап очных презентаций, в рамках которого кандидатам предстоит представить свою программу развития отрасли, начнется 29 ноября. В настоящее время формируется экспертная комиссия, которая и будет оценивать представленные программы.
По его словам, после очного этапа конкурсная комиссия определит кандидатов, которые затем будут направлены на глубинную диагностику в РАНХиГС. Далее определят участников встречи с главой города Владимиром Пановым.
СПРАВКА:
К кандидатам предъявлялись требования, касающиеся уровня профессиональных знаний и навыков: высшее образование, шестилетний стаж муниципальной службы или семилетний – работы по специальности, знание законодательства, основ экономики, управления и организации труда, наличие навыков руководства коллективами и координации их работы. Для участия в нем нужно было зарегистрироваться на портале "Команда правительства", заполнить биографическую анкету в личном кабинете, подтвердить свое согласие на обработку персональных данных, пройти тестирование на определение личностно-профессиональных качеств и загрузить видео-презентацию в соответствии с инструкцией.
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