Центр, консультирующий предпринимателей, создадут в Нижнем Новгороде в 2019 году Бизнес

Заседание Совета по развитию предпринимательства Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Центр, консультирующий предпринимателей, создадут в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.

Информацию о создании центра озвучил мэр Нижнего Новгорода 22 ноября на первом заседании Совета по развитию предпринимательства. Он сказал, что в начале 2019 года будет создана некоммерческая организация, так называемый "Внешний офис" по поддержке предпринимателей.

"Каждый предприниматель рано или поздно сталкивался с тем, что нужно получить согласования, разрешения для ведения своей деятельности. Задача "Внешнего офиса" в том, чтобы встретить предпринимателя, выслушать проблему и оказать по ней консультацию", - сообщил Владимир Панов.

Как пояснил начальник управления по инвестиционной политике Нижнего Новгорода Сергей Солдатенков, "Внешний офис" будет назван автономная некоммерческая организация (АНО) "Центр развития предпринимательства и инвестиций города Нижнего Новгорода". В настоящее время сформирован план мероприятий по его созданию, определены цели и организационно-правовая форма.