Иномарка насмерть сбила пешехода в Сормовском районе Нижнего Новгорода 22 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка насмерть сбила пешехода в Сормовском районе Нижнего Новгорода 22 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 05:40 на ул. Коминтерна, 336. Согласно информации, 60-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на переходившего дорогу в неустановленном месте пешехода. 59-летний мужчина получил смертельное ранение.