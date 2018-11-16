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Иномарка насмерть сбила пешехода в Сормовском районе Нижнего Новгорода 22 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 05:40 на ул. Коминтерна, 336. Согласно информации, 60-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на переходившего дорогу в неустановленном месте пешехода. 59-летний мужчина получил смертельное ранение.
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