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Мужчина погиб при столкновении трёх автомобилей на трассе в Богородском районе Нижегородской области 22 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 13:25 на 441 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. По информации УГИБДД, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074 не справился с управлением и на полосе встречного движения совершил столкновение с Lada Kalina и фургоном ISUZU АФ-4749SO.
В результате ДТП водитель "Жигулей" погиб.
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