Мужчина погиб при столкновении трёх автомобилей на трассе в Богородском районе Нижегородской области 22 ноября Происшествия

Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Мужчина погиб при столкновении трёх автомобилей на трассе в Богородском районе Нижегородской области 22 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 13:25 на 441 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. По информации УГИБДД, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074 не справился с управлением и на полосе встречного движения совершил столкновение с Lada Kalina и фургоном ISUZU АФ-4749SO.

В результате ДТП водитель "Жигулей" погиб.