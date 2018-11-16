Житель Сеченовского района Нижегородской области получил условный срок за хранение почти 900 г каннабиса и конопли Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Сеченовского района Нижегородской области получил условный срок за хранение почти 900 г каннабиса и конопли. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 23 ноября 2018 года.

Установлено, что с ноября 2017 года по май 2018 года 30-летний мужчина изготовил и хранил в надворной постройке нежилого дома одного из сел 175 г каннабиса (марихуаны) и части наркосодержащей конопли массой 680 грамм.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Молодой человек вину признал. Суд приговорил его к трём годам и двум месяцам условно с испытательным сроком 2,5 года.