Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в г.о. Семёновский Нижегородской области 22 ноября

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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в городском округе Семёновский Нижегородской области 22 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 11:30 на 4 км автодороги Семенов – И.Заборское. Согласно информации, 53-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением, выехала на "встречку" и совершила столкновение с автобусом ПАЗ 32053, следовавшим по маршруту №112 "Семенов – Хвойная – Семенов".
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получила многочисленные переломы, она была доставлена в больницу. Также пострадали восемь пассажиров автобуса, в том числе 57-летняя женщина госпитализирована с переломами рёбер и пневмотораксом.
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