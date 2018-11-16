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Происшествия

Суд приговорил жительницу Кулебак Нижегородской области к исправительным работам за жестокое обращение с детьми

23 ноября 2018 10:25  [336] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил жительницу Кулебак Нижегородской области к исправительным работам за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 23 ноября 2018 года.

Судом установлено, что 24-летняя женщина злоупотребляла спиртными напитками, допускала в жилище посторонних лиц. Как сообщили в прокуратуре, она не обеспечивала своих детей, которым в 2018 году исполнилось три и четыре года, одеждой и должным питанием, не соблюдала санитарно-гигиенические нормы, применяла в отношении сыновей физические наказания.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, совершенное с жестоким обращением с ним). Суд приговорил женщину к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

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