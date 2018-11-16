Гранты губернатора Нижегородской области получат 22 образовательных учреждения региона Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гранты губернатора Нижегородской области получат 22 образовательных учреждения региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства 23 ноября 2018 года.



В Нижегородской области подведены результаты конкурсного отбора образовательных организаций региона, внедряющих инновационные образовательные программы. Победителей поздравил глава региона Глеб Никитин.

По итогам конкурсного отбора 2018 года гранты получат 22 организации: восемь детских садов, 10 школ и четыре учреждения дополнительного образования.

По данным министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в конкурсном отборе среди дошкольных образовательных учреждений в этом году приняли участие 37 организаций. Восемь организаций стали победителями конкурса: по два детских сада в Нижнем Новгороде и г.о.г. Дзержинск, по одному - в г.о.г. Бор, Лысковском, Шарангском и Починковском районах. Размер денежного поощрения победителей составляет 231 тысяч рублей.

Среди общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, из 41 участника победителями стали 10 организаций: пять в Нижнем Новгороде, по одной – в г.о.г. Бор, г. Саров, Богородском, Уренском и Арзамасском районах. Им будет выплачено 616 тысяч рублей.

Лучшими муниципальными организациями дополнительного образования стали четыре учреждения, выбранные из 14 участников. Победителями стали: Центр детского творчества Автозаводского района (Нижний Новгород), Дворец детского (юношеского) творчества им.В.П.Чкалова (Нижний Новгород), Станция юных техников (Дзержинск), Центр внешкольной работы (Богородский район). Размер денежного поощрения составляет 206,8 тысячи рублей.

"Победители представили очень интересные проекты, которые показывают заинтересованность всего коллектива в развитии своих воспитанников и учеников. Нижегородская область не случайно стала одним из лидеров по привлечению федеральных средств в рамках нацпроекта "Образование". В региональной системе образования работают яркие и талантливые люди, поэтому, не сомневаюсь, что интересных проектов и программ будет только больше", - подчеркнул губернатор области Глеб Никитин.

Напомним, что Нижегородская область стала одним из лидеров среди других субъектов РФ по результатам отбора на предоставление в 2019 году субсидии в рамках национального проекта "Образование". "Регион показал очень хорошие результаты. Общая сумма привлеченных средств из федерального бюджета на 2019 год составит около 700 млн рублей. Это 4,8% от общего объема конкурсных средств", - отметил губернатор региона Глеб Никитин.